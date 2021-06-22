خبير: يجب إلغاء أولمبياد طوكيو إذا تفاقم وضع كورونا

أخبار اليابان

أكد خبير صحي ياباني أنه يجب إلغاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو القادمة إذا تفاقم الوضع بشأن فيروس كورونا في البلاد.

في يوم الاثنين، قبل حوالي شهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في 23 يوليو/ تموز، قرر كبار المسؤولين في اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو والأللعاب البارالمبية، وحكومة مدينة طوكيو، الحكومة اليابانية، اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة البارالمبية الدولية قبول ما يصل إلى 10000 من المتفرجين في كل مكان من أماكن الألعاب.

جاء القرار في تحد لتحذيرات الخبراء من أن ”الموجة الخامسة“ من الإصابات قد تبدأ في اليابان على الأرجح في يوليو/ تموز.

هناك تقدير أنه إذا أقيمت الألعاب الأولمبية مع حضور المتفرجين، فقد يصل العدد التراكمي لحالات الإصابة إلى حوالي 10000 حالة أكثر من الرقم إذا تم الحدث خلف أبواب مغلقة.

يوم الجمعة، قدم خبراء الصحة اليابانيون، بمن فيهم شيغيرو أومي، رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية الخاصة بالتعامل مع أزمة كورونا، اقتراحًا إلى اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو وآخرين بأنه من الأفضل عقد الحدث خلف الأبواب المغلقة لأنها تختلف عن غيرها على نطاق الأحداث ويجب التعامل معها كحالة خاصة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)