اقتراب أولمبياد طوكيو لكن الحماس مفقود

أخبار اليابان

على الرغم من اقتراب موعد أولمبياد طوكيو، إلا أن المناطق المحيطة بأماكن الحدث تفتقر إلى الزخم حيث أن المخاوف من أزمة فيروس كورونا الجديد تخفف من حدة الإثارة العامة.

مع بقاء شهر واحد على حفل الافتتاح في 23 يوليو/ تموز، تستعد الأماكن في طوكيو لاستقبال الرياضيين من جميع أنحاء العالم. كما زار بعض الأشخاص آثار الحلقات الأولمبية في العاصمة اليابانية لالتقاط الصور.

ومع ذلك، قال بعض سكان طوكيو إن أولمبياد طوكيو ستكون هادئة لأنه من المتوقع أن يُطلب من المتفرجين الذهاب إلى الأماكن مباشرة والعودة إلى ديارهم مباشرة.

سيستضيف الاستاد الوطني في حي شينجوكو بطوكيو حفل الافتتاح، والذي من المتوقع أن يستقبل أكثر من 10000 متفرج. تجري الاستعدادات للأولمبياد في الاستاد، مع مشاركة الأشخاص، بما في ذلك عمال البناء، داخل وخارج الملعب.

في أحد الأيام، شوهد أشخاص يلتقطون صورًا أمام نصب الحلقات الأولمبية الذي أقيم بالقرب من الاستاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)