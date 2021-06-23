رعاة أولمبياد طوكيو في موقف صعب وسط معارضة شعبية لعقد الألعاب

أخبار اليابان

تواجه الشركات الراعية لأولمبياد طوكيو، المقرر أن تبدأ في غضون شهر، موقفًا صعبًا حيث يعارض الرأي العام بشدة إقامة الحدث كما هو مخطط له وسط أزمة فيروس كورونا.

وجد استطلاع رأي أجرته جيجي برس في الأيام الأربعة حتى 14 يونيو/ حزيران أن 40.7% من المستطلعين أرادوا إلغاء ألعاب طوكيو، بينما أراد 22.2% تأجيل الحدث مرة أخرى. 30.4٪ فقط أعربت عن دعمها لاستضافة الألعاب كما هو مخطط لها.

أظهر الاستطلاع نفسه أن 63.9% أيدت عقد الأحداث خلف الأبواب المغلقة.

وفي الوقت نفسه، تخطط اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية وغيرها للسماح بحد أقصى 10،000 متفرج أو نصف سعة الملعب، أيهما أقل.

أُجبر بعض الرعاة على إلغاء أو مراجعة أنشطتهم وسط الوباء، وأصبحوا غير قادرين على الاستفادة من الفرص مقابل رسوم الرعاية التي دفعوها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)