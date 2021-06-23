الشكوك تحوم حول الألعاب الأولمبية قبل شهر من الافتتاح

أخبار اليابان

اليابان بعيدة كل البعد عن أن تكون في مزاج احتفالي على الرغم من أن أولمبياد طوكيو، التي تم تأجيلها لمدة عام واحد من عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، من المقرر أن تبدأ في غضون شهر حيث تتزايد الشكوك حول سلامة الحدث وسط الأزمة الصحية المستمرة. .

تم اتخاذ قرار بقبول عدد محدود من المتفرجين في كل مكان من أماكن الألعاب الأولمبية يوم الاثنين من قبل كبار المسؤولين في اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو وحكومة مدينة طوكيو والحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية.

تم وضع تدابير لمنع انتشار العدوى بين الرياضيين والمسؤولين ذوي الصلة، لكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان يمكن للبلاد إقامة الألعاب بأمان.

تم اتخاذ قرار تحديد الحد الأقصى لعدد المشجعين عند أقل من 10000 أو 50% من سعة المكان، باستثناء الأشخاص المرتبطين بالحدث، في وقت كان من المفترض أن تضع فيه البلاد اللمسات الأخيرة قبل حفل الافتتاح في 23 يوليو/ تموز للأولمبياد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)