اليابان: محاكاة عن طريق أسرع سوبر كومبيوتر في العالم بخصوص سلالة ”دلتا“ شديدة العدوى

أخبار اليابان

أظهرت محاكاة بواسطة الكمبيوتر العملاق الياباني فوغاكو أن سلالة دلتا، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، من المرجح أن تنتقل عبر الرزاز أثناء المحادثة بشكل أسرع بكثير من السلالة الأصلية.

وجد فريق بقيادة باحثين في معهد الأبحاث ريكين المرتبط بالحكومة اليابانية أن الوقت الذي تستغرقه سلالة دلتا لتقديم مخاطر عالية للعدوى أثناء المحادثة هو حوالي نصف الكمية التي تحتاجها السلالة الأصلية.

قال ماكوتو تسوبوكورا، الباحث في معهد ريكين، الأستاذ في جامعة كوبي: ”بالنسبة للسلالة، نحتاج إلى الانتباه إلى الوقت، وليس المسافة فقط“.

قام الفريق بمحاكاة كيفية انتشار الرزاز من شخص مصاب يتحدث بدون قناع، وقدّر كمية الفيروس في القطرات التي يستنشقها شخص يقف على بعد مترين، لكل من سلالات دلتا والسلالات الأصلية.

بافتراض أن المتغير معدي 2.5 مرة مثل السلالة الأصلية، فإن إمكانية الإصابة بالعدوى وصلت إلى 10% في حوالي 45 دقيقة للسلالة الأصلية وأقل من 20 دقيقة للمتغير، وفقًا للمحاكاة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)