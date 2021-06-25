علامات على عودة تفشي كورونا في طوكيو

أخبار اليابان

حذر خبراء يوم الخميس من ظهور علامات على زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في طوكيو.

في اجتماع لحكومة مدينة طوكيو لرصد حالة العدوى في العاصمة اليابانية، دعوا إلى اتخاذ تدابير واسعة النطاق للحد من العدوى، مثل الحد من تدفق الناس.

وصل متوسط الحالات الجديدة في طوكيو لمدة سبعة أيام إلى 418.0 حالة حتى يوم الأربعاء، بزيادة 11.1٪ عن الرقم قبل أسبوع وهو 376.3. انخفض متوسط السبعة أيام بنسبة 3.4٪ حتى 16 يونيو/ حزيران و 19.7٪ حتى 9 يونيو/ حزيران.

وقال نوريو أوماغاري من المركز الوطني للصحة العالمية والطب في الاجتماع: ”يجب أن نمنع حدوث انتعاش سريع في حالات العدوى عن طريق كبح تدفق الأشخاص أكثر من أي وقت مضى واتخاذ الإجراءات المضادة الأساسية بدقة“.

ولم تحضر يوريكو كويكي محافظة طوكيو الاجتماع لدخولها في إجازة للراحة بسبب الإرهاق المفرط من العمل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)