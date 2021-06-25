انطلاق الحملة الانتخابية لمجلس العاصمة طوكيو

أخبار اليابان

بدأت فترة الحملة الرسمية يوم الجمعة لانتخابات مجلس العاصمة طوكيو التي ستنطلق في 4 يوليو/ تموز، والتي تتم مراقبتها عن كثب كمقدمة لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها بحلول الخريف.

في الانتخابات التي جرت في العاصمة اليابانية، قدم 265 شخصًا ترشيحاتهم حتى الساعة 1 ظهرًا. (4 صباحًا بتوقيت غرينتش)، متجاوزًا 259 في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات. وسوف يتنافس المرشحون على مقاعد الجمعية البالغ عددها 127 مقعدا فى 42 دائرة انتخابية.

النقطة المحورية هي ما إذا كان الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه حزب كوميتو، سيكونان قادرين على استعادة الأغلبية بعد تعرضهما لهزيمة تاريخية قبل أربع سنوات من حزب تومين فيرست نو كاي، وهو حزب إقليمي أسسته محافظ طوكيو يوريكو كويكي. .

التركيز الآخر هو ما إذا كانت حزب تومين فيرست نو كاي ، حيث تعمل كويكي كمستشارة خاصة، ستكون قادرة على الحفاظ على وجودها الأكبر في التجمع.

تشمل القضايا الانتخابية الرئيسية أولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية هذا الصيف وسط أزمة فيروس كورونا الجديد وإجراءات احتواء الوباء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)