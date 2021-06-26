إلقاء القبض على مسؤولين يابانيين بتهمة الاحتيال على الدولة

أخبار اليابان

ألقت شرطة طوكيو القبض على اثنين من مسؤولي وزارة الصناعة اليابانية يوم الجمعة لخداع الحكومة بخصوص أموال الإغاثة والدعم الخاصة بفيروس كورونا.

ألقت إدارة شرطة العاصمة القبض على ماكوتو ساكوراي ويوتارو أراي، وكلاهما يبلغ من العمر 28 عامًا ويعملان في مكتب السياسة الاقتصادية والصناعية بالوزارة، للاشتباه في وجود احتيال.

ويشتبه في أنهم خدعوا الوزارة من حوالي 5.5 مليون ين من إعانات الإيجار المقدمة للمالكين الفرديين والشركات الصغيرة.

قالت الشرطة إن ساكوراي وأراي تقدما بطلب للحصول على إعانات بموجب البرنامج باستخدام وثائق مزورة في شهر ديسمبر/ كانون الأول تقريبًا وتلقيا المال في الشهر التالي.

كان الاثنان من زملاء الدراسة الثانوية. وقالت الشرطة إنه يعتقد أن أراي أعد الوثائق المزيفة وقدم الطلب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)