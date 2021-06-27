ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليابان وسط طلب قوي في الصين

أخبار اليابان

ارتفعت أسعار المواد الغذائية مؤخرًا في اليابان ويرجع ذلك جزئيًا إلى الارتفاع الحاد في الطلب في الصين.

لم يتمكن المنتجون من استيعاب ارتفاع تكاليف المكونات، ومن المتوقع أن يؤدي الارتفاع في أسعار زيت الطهي والدقيق واللحوم المستوردة وغيرها من الأطعمة إلى ضربة مالية للأسر.

تخطط شركة Nisshin Oillio Group> وJ-Oil Mills Inc وShowa Sangyo Co لرفع أسعار زيت الطهي للاستخدام المنزلي بنحو 50 ينًا للكيلوغرام في أغسطس بسبب تجدد الطلب في الصين، التي تعافت مبكرًا من أزمة فيروس كورونا.

وقال مسؤول في Nisshin OilliO Group ”(الارتفاع) قد لا يكون مؤقتًا، حيث قد يصبح توازن العرض والطلب ضيقًا هيكليًا“ بسبب النمو السكاني العالمي وزيادة استخدام الزيت النباتي كوقود للديزل كإجراء ضد تغير المناخ.

كما يخطط المنتجون لرفع أسعار زيت الطهي للاستخدام التجاري أيضًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)