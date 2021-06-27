مجلس النواب الأمريكي يفحص الموافقة على عقار جديد لمرض الزهايمر

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قالت لجنتان في مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة إنهما ستفحصان الموافقة على عقار أدكانيماب وتسعيره، وهو علاج جديد لمرض الزهايمر تم تطويره بالاشتراك بين شركة Eisai اليابانية وشركة بيوجن آيدك.

قال فرانك بالوني رئيس لجنة الطاقة والتجارة ورئيسة لجنة الرقابة والإصلاح كارولين مالوني في بيان إن لديهما ”مخاوف جدية بشأن السعر الباهظ“ لأدكانيماب و”العملية التي أدت إلى الموافقة عليها بالرغم من التساؤلات حول الفائدة السريرية للدواء“.

حاز العلاج الجديد على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر وأصبح متاحًا للمستخدمين.

وقال البيان إنه على الرغم من أن التجارب السريرية لعقار أدكانيماب أجريت فقط على مرضى الزهايمر في المراحل المبكرة الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف، فإن ملصق الدواء يشير إلى أنه يمكن استخدامه على نطاق واسع لعلاج مرض الزهايمر.

أشارت لجنة استشارية لإدارة الغذاء والدواء إلى أن فعالية الدواء لم تثبت بشكل كاف. وبعد الموافقة على العقار، استقال ثلاثة أعضاء من اللجنة الاستشارية احتجاجًا على ذلك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)