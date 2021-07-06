خبراء يابانيون: يجب على المتعافين أيضا التحصين ضد كورونا

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أكد أحد الخبراء على حاجة الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا إلى التطعيم حتى يتمكنوا من زيادة عدد الأجسام المضادة لديهم وحماية أنفسهم بشكل أفضل من الإصابة مرة أخرى.

قد يتساءل الأشخاص المتعافون عما إذا كان ينبغي عليهم الحصول على لقاح كورونا، بالنظر إلى أن الأجسام المضادة المعادلة الناتجة عن العدوى الطبيعية يُعتقد أنها تساعد في منعهم من الإصابة بالفيروس مرة أخرى.

وقال هيرويوكي موريوتشي الأستاذ بجامعة ناغاساكي ”من الضروري أن يتم تطعيم الأشخاص المصابين أيضًا“.

بحثت دراسة أجرتها مجموعة من الباحثين في جامعة مدينة يوكوهاما على 250 شخصًا تعافوا من كورونا بعد إصابتهم بالفيروس بشكل طبيعي.

أظهرت الدراسة أن نسبة الأشخاص الذين لديهم كميات كافية من الأجسام المضادة المعادلة لحماية أنفسهم من متغيرات فيروس كورونا الحالية بلغت 98% بعد 6 أشهر من الإصابة وفي 97% بعد عام واحد.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)