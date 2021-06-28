تغطية المزيد من الأمراض الجينية الحادة عن طريق اختبار البويضات المخصبة في اليابان

أخبار اليابان

صرحت الجمعية اليابانية لأمراض النساء والولادة يوم السبت أنها تخطط لتوسيع نطاق الأمراض الوراثية الحادة التي يتم اكتشافها من خلال اختبار التشخيص الوراثي قبل التجذر الذي يتم إجراؤه على البويضات المخصبة.

في حين أن الاختبار كان يغطي فقط الأمراض التي قد تجبر المرضى على الموت قبل بلوغهم سن الرشد، يخطط المجتمع لتوسيع التغطية لتشمل أيضًا الأمراض التي تتطور خلال مرحلة البلوغ.

تم الكشف عن هذه السياسة في مؤتمر صحفي عقد بعد الاجتماع العام العادي للجمعية يوم السبت. ستدفع الجمعية المناقشات لمراجعة اللوائح الداخلية ذات الصلة

في تقرير تم تجميعه في مايو/ أيار، أشارت الجمعية إلى خطة للسماح بإجراء اختبار ما قبل التجذر للكشف عن الأمراض التي قد تسبب الوفاة ”قبل سن الرشد من حيث المبدأ“. من خلال استخدام عبارة ”من حيث المبدأ“، تهدف الجمعية إلى ترك إمكانية تغطية الاختبار للأمراض التي تحدث خلال مرحلة البلوغ، مع التوقف عن سرد أسماء أمراض معينة.

وقالت الجمعية أيضًا في التقرير إنه يجب إجراء الاختبار للكشف عن الأمراض التي تتطلب علاجًا متقدمًا وتؤثر على جسم المريض.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)