نيشيمورا يلمح إلى احتمالية إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى في طوكيو

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ألمح وزير تنشيط الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا يوم الأحد إلى أنه قد يتم إعلان حالة طوارئ أخرى بسبب فيروس كورونا، اعتمادًا على مستويات الإصابة المستقبلية، في طوكيو ومناطق أخرى تشهد علامات عودة ظهور حالات الإصابة.

قال نيشيمورا، الذي يقود استجابة الحكومة المركزية لجائحة كورونا في برنامج تلفزيوني ”إذا لزم الأمر، يجب ألا نتردد في إعلان حالة الطوارئ ويجب أن نتحلى بالمرونة بشأن إعلانها للمناطق التي تم وضعها حاليًا تحت الإجراءات الصارمة“.

تخضع طوكيو و6 محافظات أخرى حاليًا لإجراءات صارمة لمنع تفشي كوورنا، مما يسمح لحكام للمحافظات بفرض قيود مماثلة ولكن أقل صرامة من تلك التي تم فرضها بموجب إعلان الطوارئ.

وفيما يتعلق بوضع العدوى في طوكيو، قال نيشيمورا إن الاتجاه الصعودي في عدد حالات الإصابة أصبح واضحًا وأن الحكومة المركزية تقوم بتحليل التطورات بإحساس قوي باليقظة بالتعاون مع الخبراء وحكومة العاصمة طوكيو.

وأشار الوزير إلى أن حالات إصابة كبار السن في انخفاض وقال ”لقد أصبحت كيفية احتواء انتشار الفيروس بين الشباب في العشرينات والثلاثينيات من العمر مشكلة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)