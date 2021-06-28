تمديد فترة راحة محافظِة طوكيو كويكي يوريكو بعد دخولها المستشفى بسبب الإرهاق المفرط

أخبار اليابان

أعلنت حكومة مدينة طوكيو، الأحد، تمديد فترة الراحة لمحافظِة طوكيو، يوريكو كويكي، التي دخلت المستشفى منذ يوم الثلاثاء بسبب التعب المفرط، لعدة أيام بناءً على نصيحة طبيبها.

وسيواصل ميتسوتشيكا تاراو، نائب محافظِة طوكيو، العمل بدلاً من كويكي.

وفقًا لحكومة العاصمة، لم تتمكن كويكي من التخلص من إرهاقها ولا تزال بحاجة إلى الراحة.

بعد حضور اجتماع يتعلق بالتطعيمات ضد فيروس كورونا في مبنى الحكومة الحضرية يوم الثلاثاء، ذهبت كويكي إلى المستشفى حيث أصيبت بضيق في التنفس ولم تستطع المشي بشكل مستقيم. تم تأكيد الأعراض القادمة من التعب الزائد وتم نقل كويكي إلى المستشفى. كان من المقرر في البداية أن تحصل على قسط من الراحة حتى يوم الأحد.

مع رؤية طوكيو لعلامات عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا، هناك مخاوف من أن الغياب المطول للمحافظة قد يكون له آثار سلبية على استجابة العاصمة اليابانية لانتشار الفيروس واستضافتها لأولمبياد طوكيو، والتي ستعقد في غضون قل من شهر واحد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)