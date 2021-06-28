سوغا: الرياضيون الأولمبيون سيخضعون لإجراءات صارمة في مواجهة كورونا

أخبار اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي، الإثنين، إن الرياضيين المتنافسين في أولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية سيخضعون لإجراءات صارمة ضد فيروس كورونا الجديد.

بعد فحص الإجراءات المضادة لفيروس كورونا في مطار طوكيو الدولي في هانيدا قبل دورة ألعاب طوكيو هذا الصيف، أخبر سوغا المراسلين أن ”القواعد الصارمة“، بما في ذلك تلك ضد سلالة دلتا، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، سيتم تطبيقها على كافة الرياضيين.

وقال سوغا: ”مع وجود مخاوف بشأن سلالة دلتا ، فحصت عمليات مراقبة الحدود في الخطوط الأمامية“.

وفي إشارة إلى أن الرياضيين في دورة ألعاب طوكيو سيخضعون لاختبار فيروس كورونا مرتين قبل دخولهم اليابان وكل يوم بعد وصولهم، قال سوغا: ”سنقيد الأماكن التي سيسمح لهم بالذهاب إليها ونضعهم تحت قواعد صارمة حتى لا يحدث اتصال مع السكان المحليين“.

وتابع ”أصدرت تعليماتي (للمسؤولين المعنيين) لاتخاذ الإجراءات اللازمة بدقة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)