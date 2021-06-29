”فوغاكو“ الياباني.. يحافظ على مكانته كأسرع سوبر كومبيوتر في العالم بلا منازع

أخبار اليابان

حافظ السوبر كومبيوتر الياباني ”فوغاكو“عن لقبه باعتبارها أسرع سوبر كومبيوتر في أربعة تصنيفات عالمية بشأن سرعة الحساب للموسم الثالث على التوالي، بعد حصوله على المراكز الأولى في يونيو/ حزيران 2020 ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، حسبما قال معهد الأبحاث الياباني ريكين يوم الإثنين.

فوغاكو تم تطوريه ويشغله من قبل معهد ريكين وكيانات أخرى بما في ذلك شركة فوجيتسو اليابانية العملاقة للتكنولوجيا.

كان الأداء حوالي ثلاثة أضعاف المستوى الذي حققه الكمبيوتر العملاق ساميت الذي جاء في المرتبة الثانية في الولايات المتحدة.

جاء السوبر كمبيوتر الياباني، الواقع في مدينة كوبي بمحافظة هيوغو بغرب اليابان، في المرتبة الأولى بين أفضل 500 فئة، للاستخدام الصناعي والذكاء الاصطناعي، وفئات تصنيف تحليل البيانات الضخمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)