”الأرملة السوداء“ تخسر استئناف الحكم عليها بالإعدام في اليابان

أخبار اليابان

رفضت المحكمة العليا في اليابان ، الثلاثاء ، استئنافًا ضد حكم الإعدام الصادر عن محكمة عليا بحق امرأة تبلغ من العمر 74 والمعروفة إعلاميا باسم ”الأرملة السوداء“ لقتلها ثلاثة من شركائها، بمن فيهم زوجها، وحاولت قتل رجل رابع.

تم رفض الاستئناف، الذي قدمه المتهمة، تشيساكو كاكهي، بقرار إجماعي من قبل خمسة قضاة في المحكمة العليا بالمحكمة العليا، ووضع اللمسات الأخيرة على عقوبة الإعدام التي أصدرتها المحكمة الجزئية والمحكمة العليا.

وقال رئيس القضاة يوكو ميازاكي ”لقد ارتكبت جرائم مماثلة أربع مرات في حوالي ست سنوات، متجاهلة بشكل صارخ حياة البشر“.

وفقًا لأحكام المحكمة الأدنى، قتلت كاكهي زوجها البالغ من العمر 75 عامًا واثنين آخرين من خلال حملهم على أخذ مركبات السيانيد بين عامي 2012 و 2013 ، من أجل أن ترث ثرواتهم.

في عام 2007، حاولت قتل رجل آخر هربًا من سداد ديونها.

واشتهرت كاكهي في وسائل الإعلام اليابانية باسم الأرملة السوداء، حيث تقتل أنثى العنكبوت المعروفة باسم ”الأرملة السوداء“ شريكها الذكر بعد ممارسة الجنس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)