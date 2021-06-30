انخفاض دخل نواب الشعب في اليابان

أخبار اليابان

أظهرت تقارير صادرة عن مجلسي البرلمان الياباني، الأربعاء، أن متوسط ​​الدخل الذي حققه المشرعون اليابانيون في عام 2020 بلغ 24.16 مليون ين، بانخفاض طفيف عن 24.27 مليون ين في العام السابق.

وصل متوسط ​​الدخل إلى 21.47 مليون ين، باستثناء دخل نائب وزير المالية البرلماني تايتشيرو موتوي من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، والذي حقق أعلى دخل بفارق كبير.

يعكس الانخفاض في الدخل الإجمالي انخفاضًا بنسبة 20% في رواتب المشرعين تم تنفيذه بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

غطت التقارير السنوية الأخيرة، المستندة إلى قانون الكشف عن أموال المشرعين، 702 نائباً - 459 في مجلس النواب، و 243 في مجلس الشيوخ.

وهي لا تشمل وزير العدل السابق كاتسويوكي كاواي من الحزب الليبرالي الديمقراطي والمشرعين الآخرين الذين استقالوا قبل الموعد النهائي في نهاية أبريل/ نيسان لتقديم البيانات ذات الصلة. تنحى كاواي عن منصبه كمشرع بسبب فضيحة شراء أصوات انتخابية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)