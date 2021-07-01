اليابان تناقش اقتراحين لمعالجة النقص في أفراد الأسرة الإمبراطورية وسط مخاوف من اندثار عرش الأقحوان

أخبار اليابان

وافقت لجنة حكومية يابانية مكلفة بالنظر في سبل ضمان الخلافة الإمبراطورية المستقرة على أنها ستناقش بشكل أساسي مقترحين لتأمين عدد كافٍ من أفراد العائلة الإمبراطورية.

في الاجتماع الثامن للجنة يوم الأربعاء، اتفق المشاركون على أنهم سيناقشون بشكل أساسي خطة للسماح للأعضاء الإناث بالاحتفاظ بوضعهن داخل العائلة الإمبراطورية بعد الزواج، وخطة لاستخدام نظام التبني لاستعادة وضع العائلة الإمبراطورية للأحفاد الذكور في خط الأب في الأسرة الذين تركوا الأسرة.

ينص قانون البيت الإمبراطوري على أن الأبناء الذكور فقط في سلالة الأب من سلالة الإمبراطورية يمكنهم تولي عرش الأقحوان.

يرأس اللجنة أتسوشي سيكي، رئيس شركة الترويج والمساعدات المتبادلة للمدارس الخاصة في اليابان.

في حديثه بعد الاجتماع، أشار سايكي إلى الحاجة إلى معالجة المشكلة بشكل عاجل حيث ستحتاج البلاد إلى تأمين عدد معين من أفراد العائلة الإمبراطورية عندما يصبح الأمير هيساهيتو، ابن ولي العهد أكيشينو البالغ من العمر 14 عامًا والذي يحتل المرتبة الثانية في ترتيب تولي العرش إمبراطورًا للبلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)