معاناة 0.19٪ من الآثار الجانبية الفورية للقاح موديرنا في اليابان

أخبار اليابان

عانى 0.19٪ من الأشخاص في اليابان من الآثار الجانبية في غضون 30 دقيقة من الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا من شركة موديرنا، وفقًا لمسح أجراه المستشفى المركزي لقوات الدفاع الذاتي.

شمل الاستطلاع 208154 شخصًا تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر والذين تم إعطاؤهم الجرعة الأولى من لقاح موديرنا بين 24 مايو/ أيار و 15 يونيو/ حزيران في مكان تطعيم جماعي تديره قواتالدفاع الذاتي في طوكيو. كان متوسط أعمارهم 69.

وأظهر الاستطلاع أنه تم تأكيد الآثار الجانبية للقاح الذي تصنعه شركة الأدوية البيولوجية الأمريكية بين 395 منهم.

تم الإبلاغ عن الدوخة من قبل 98 شخصًا، والخفقان من قبل 71، والطفح الجلدي من قبل 58. ولم يتم الإبلاغ عن حالات الحساسية المفرطة.

شكلت النساء 70% من أولئك الذين عانوا من آثار جانبية. كان الأشخاص المصابون باضطرابات الغدة الدرقية والربو والسرطان والحساسية للأغذية والأدوية أكثر عرضة للتأثيرات الضارة، وفقًا للمسح.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)