1000 شرطي يؤمنون القرية الأولمبية في طوكيو

أخبار اليابان

فتش نحو 1000 من ضباط الشرطة القرية الأولمبية في طوكيو بحثا عن أي أشياء مشبوهة يوم السبت، قبل حوالي ثلاثة أسابيع من انطلاق الألعاب الأولمبية في 23 يوليو/ تموز.

تم إجراء البحث المكثف في قرية الرياضيين في منطقة الواجهة البحرية هارومي في العاصمة اليابانية من قبل أعضاء فرقة مكافحة الشغب وفريق الإنقاذ الخاص بإدارة شرطة العاصمة. كما تم حشد كلاب بوليسية مدربة على اكتشاف المتفجرات.

وشمل البحث كل الغرف وأسطح المباني السكنية، وداخل غرف التفتيش وحول الأشجار المزروعة في القرية.

من المقرر افتتاح قرية الرياضيين في 13 يوليو/ تموز.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)