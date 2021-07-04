رئيس وزراء اليابان:إمكانية إنهاء تحصين كبار السن ضد كورونا بنهاية يوليو

أخبار اليابان

أشار رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي في برنامج إذاعي تم بثه يوم الأحد إلى أنه من الممكن تحقيق هدفه المتمثل في استكمال تحصين كبار السن ضد فيروس كورونا الجديد بحلول نهاية يوليو/ تموز.

وقال ”اللقاحات هي الورقة الرابحة (في مكافحة فيروس كورونا)، لذلك يجب أن نبذل قصارى جهدنا“، مضيفًا ، ”من المحتمل أن نكون قادرين على إنهاء تحصين كبار السن خلال هذا الشهر.

كرر سوغا عزمه على عقد دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في طوكيو كما هو مخطط لها هذا الصيف من خلال اتخاذ تدابير شاملة ضد فيروس كورونا.

وقال ”أنا، بصفتي رئيس وزراء اليابان، مسؤول عن ضمان سلامة وأمن الشعب الياباني“.

تم تسجيل البرنامج الإذاعي يوم الاثنين الأسبوع الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)