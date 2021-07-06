ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الطينية في وسط اليابان إلى 4 ضحايا

أخبار اليابان

تأكدت وفاة شخصين مؤخرا فى انهيار طينى واسع النطاق فى أتامى بمحافظة شيزوؤكا، مما رفع عدد القتلى إلى أربعة يوم الاثنين.

وجدت حكومة أتامي أن حوالي 120 ألف متر مربع من الأراضي قد تأثرت بالانهيار الطيني الذي حدث في منطقة إيزوسان بمدينة وسط اليابان صباح اليوم السبت.

تضرر حوالي 130 مبنى من الانهيار الطيني.

استؤنفت أعمال البحث والانقاذ صباح يوم الاثنين، وشارك فيها حوالى الف شخص معظمهم من شرطة المحافظة وادارة الاطفاء المحلية وقوات الدفاع الذاتى.

وبحسب حكومة المدينة، فإن أحد الشخصين اللذين تأكدت وفاتهما حديثًا كانت امرأة تبلغ من العمر 82 عامًا تم العثور عليها بحلول يوم الأحد، حيث توفيت بعد نقلها إلى المستشفى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)