نائب رئيس وزراء اليابان: يمكن لليابان أن تمارس حق الدفاع الذاتي الجماعي للدفاع عن تايوان

أخبار اليابان

قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية اليابانى تارو آسو يوم الاثنين أن بلاده يمكن أن تمارس حقها فى الدفاع الذاتي الجماعى بطريقة محدودة إذا غزت الصين تايوان.

وقال آسو إنه إذا حدثت مشكلة كبيرة في تايوان، فيمكن اعتبار ذلك تهديدًا لليابان.

وقال في كلمة ألقاها في طوكيو ”في مثل هذه الحالة، سيتعين على اليابان والولايات المتحدة العمل معا للدفاع عن تايوان“.

وفي إشارة إلى التصريحات الأخيرة للرئيس الصيني شي جين بينغ بأن تحقيق إعادة التوحيد مع تايوان مهمة تاريخية، قال آسو إن الوضع أصبح صعبًا للغاية.

وقال آسو إنه بدلاً من مهاجمة تايوان عسكريًا بشكل مباشر، يمكن للصين تحريض الناس هناك على أعمال الشغب ثم قمعهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)