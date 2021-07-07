ديمبلي وغريزمان يعتذران بعد تسريب فيديو سخرا فيه من اليابانيين

أخبار اليابان

أصدر عثمان ديمبيلي، نجم كرة القدم في المنتخب الوطني الفرنسي، اعتذارًا يوم الإثنين بعد نشر مقطع فيديو على الإنترنت يظهره وهو يدلي بتعليقات عنصرية خلال زيارة سابقة لليابان.

وكتب ديمبيلي على إنستغرام، معربًا عن خالص اعتذاره، قائلا إن الفيديو كان يمكن أن يؤذي الأشخاص الحاضرين في هذه اللقطات.

وتم تسريب الفيديو الذي سجله ديمبلي أثناء جولة لفريق برشلونة في اليابان قبل بداية موسم 2020/2019- على وسائل التواصل الاجتماعي وظهر فيه اللاعبان وهما يسخران من مجموعة من موظفي الفندق اليابانيين الذين كانوا يعملون على إصلاح جهاز تلفزيون، ويمكن سماع تعليقات ديمبيلي الساخرة على مظهر ولغة الموظفين.

وقال غريزمان بعد ظهور الفيديو”لطالما وقفت ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنصرية. في الأيام القليلة الماضية، أراد البعض أن يجعلوني أبدو عنصريا. أدحض بشدة الاتهامات الموجهة لي وأنا آسف إذا أساءت لأصدقائي اليابانيين“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)