الحكومة اليابانية: خطر الإصابة بعدوى كورونا منخفض في الاستاد الأولمبي

أخبار اليابان

قالت وزارة التعليم يوم الثلاثاء إن الاستاد الوطني الياباني، المكان الرئيسي لألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية هذا الصيف، لديه مخاطر منخفضة لانتشار فيروس كورونا حتى مع حضور 10 آلاف متفرج.

حسبت الوزارة تم حساب المخاطر باستخدام السوبر كمبيوتر الياباني فوغاكو، الذي قدر عدد الأشخاص الذين سيختبرون مؤخرًا إيجابية لفيروس كورونا الجديد إذا أصيب 10 من بين 10 آلاف متفرج بالسلالة الأصلية وظلوا في الاستاد لمدة 4 ساعات.

وجد السوبر كمبيوتر أنه إذا هبت الرياح من خلف مقاعد الضيوف بسرعة 0.7 متر في الثانية، تماشياً مع تصميم الاستاد، فسيصاب 0.08 شخص حديثًا بالعدوى إذا جلسوا دون مقاعد شاغرة بينهم. إوذا تباعدوا، فسيكون الرقم قريبًا من الصفر.

سيزداد العدد التقديري للأشخاص المصابين حديثًا إذا جاءت الرياح من أمام المتفرجين، حيث سيكون من الأسهل على أولئك الموجودين في الخلف استنشاق قطرات تحتوي على الفيروس بسبب ترتيب المقاعد في طبقات.

وصل الرقم المقدر إلى 4.7 شخص عندما جلس المتفرجون بالقرب من بعضهم البعض، بينما بلغ 0.23 شخص مع وجود متفرج يجلس على مقعد واحد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)