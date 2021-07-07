ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الطينية في وسط اليابان إلى 7 أشخاص

أخبار اليابان

ارتفعت حصيلة قتلى الانهيارات الطينية واسعة النطاق في أتامي بمحافظة شيزوؤكا بوسط اليابان إلى 7 قتلى يوم الثلاثاء بعد 3 أيام من وقوع الكارثة.

أكدت حكومة مدينة أتامي وفاة رجل وامرأتين.

واصل رجال الإنقاذ أعمال البحث بعد انتهاء فترة الـ 72 ساعة الحاسمة صباح الثلاثاء، في حين حاولت حكومتا محافظتي أتامي وشيزوؤكا تأكيد مكان وجود أولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين. تميل معدلات البقاء على قيد الحياة إلى الانخفاض بسرعة بعد مرور 72 ساعة من وقوع الكارثة.

شارك فى عملية البحث حوالى 1100 شخص معظمهم من شرطة المحافظة وادارة الاطفاء المحلية وقوات الدفاع الذاتى.

وفقا لسجل السكان المحليين، كان في موقع الكارثة في منطقة إيزوسان أتامي 215 من السكان المسجلين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)