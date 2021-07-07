بدء عملية تفكيك محطة فوكوشيما للطاقة النووية

أخبار اليابان

بدأت شركة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية العمل على تفكيك المفاعل رقم 2 بمحطة فوكوشيما للطاقة النووية في محافظة فوكوشيما، شمال شرق اليابان.

شارك عمال المحطة في أعمال إزالة التلوث في المفاعل رقم 1 يوم الثلاثاء، إيذانا ببدء عملية إيقاف تشغيل المحطة التي استمرت 44 عامًا.

تم الكشف عن أعمال إزالة التلوث لوسائل الإعلام.

يقع المفاعل رقم 2، على بعد 12 كيلومترًا جنوب المفاعل رقم 1 التابع لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية المنكوبة بالانصهار في نفس المحافظة، وتحتوي على أربعة مفاعلات بقدرة 1.1 مليون كيلوواط، دخلت الخدمة بين عامي 1982 و 1987.

ثلاثة من الأربعة فقدوا وظائف التبريد مؤقتًا بعد تعرضهم لزلزال ضخم وتسونامي في مارس/ آذار 2011. لكن الثلاثة نجوا من تعرضهم لأضرار داخلية جسيمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)