الموافقة على فرض حالة الطوارئ في طوكيو حتى 22 أغسطس

أخبار اليابان

وافقت لجنة استشارية يابانية يوم الخميس على خطة حكومية لوضع طوكيو تحت حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا اعتبارًا من يوم الاثنين وحتى 22 أغسطس/ آب.

بما أن أولمبياد طوكيو ستقام في الفترة ما بين 23 يوليو/ تموز و 8 أغسطس/ آب، فإن حالة الطوارئ لمدة ستة أسابيع ستغطي كل فترة عقد الألعاب الأولمبية.

تم تقديم الخطة في اجتماع لجنة الخبراء حول تدابير سياسة الاستجابة الأساسية لفيروس كورونا.

ستتخذ الحكومة قرارًا نهائيًا بشأن الخطة في اجتماع فرقة العمل الخاصة بفيروس كورونا بعد ظهر يوم الخميس بعد إبلاغ الخطة إلى البرلمان الياباني.

بعد ذلك سيعقد رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي مؤتمرا صحفيا لشرح إجراءات فيروس كورونا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)