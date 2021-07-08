برشلونة يعتذر عن الفيديو العنصري تجاه اليابانيين لغريزمان وديمبلي

أخبار اليابان

قال نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ، الأربعاء، إنه يريد ”الاعتذار علنا“ عن مقطع فيديو تم تصويره في غرفة فندق في اليابان، ظهر فيه لاعبان من النادي يدليان بتصريحات أو يظهران سلوكيات يمكن اعتبارها عنصرية.

وقال النادي في بيانه: ”يأسف نادي برشلونة بشدة لاستياء الجماهير اليابانية والآسيوية وشركاء نادينا بسبب مقطع فيديو ظهر قبل أيام قليلة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر فيه لاعبان من الفريق الأول عدم احترام تجاه عاملين في الفندق الذي كان يقيمان فيه في اليابان“.

وأكد النادي أن ”هذا الموقف لا يتطابق بأي حال من الأحوال مع القيم التي يمثلها نادي برشلونة ويدافع عنها“، مضيفا: ”في نادي برشلونة لا يوجد مكان للعنصرية أو التمييز“.

تعرض لاعبا برشلونة لانتقادات شديدة بسبب السخرية من ظهور موظفي الفندق اليابانيين ولغتهم في الفيديو الذي تم التقاطه خلال جولة في اليابان بالنادي في عام 2019. وانتشر الفيديو مؤخرًا على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول ديمبلي في ذلك الفيديو يقول لزميله في: ”كل هذه الوجوه القبيحة ، فقط حتى نتمكن من ممارسة لعبة PES (Pro Evolution Soccer)، ألا تخجل؟“.

ويضيف لاحقا موجها كلامه إلى العامل الذي لا يفقه الفرنسية: ”أي نوع من اللغة المتخلفة هذه التي تتكلمها؟“ و”هل بلدك متقدم في تكنولوجيا أم لا؟“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)