ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الطينية في وسط اليابان إلى 9 ضحايا

أخبار اليابان

ارتفع عدد قتلى الانهيار الطيني الواسع النطاق الذي وقع يوم السبت في أتامي بمحافظة شيزوؤكا بوسط اليابان إلى 9 ضحايا يوم الخميس.

ذكرت حكومة مدينة أتامي أنه تم العثور على ضحيتين جديدتين في منزل أصابه الانهيار الطيني.

ومن بين القتلى التسعة، تم التعرف على ثلاثة وهم كيوكو كيمورا، 84 عاما، وإنيكو أمانو، 85 عاما، وهاجيمي أمانو، 56 عاما، مما رفع عدد الضحايا الذين تم التعرف عليهم إلى خمسة.

وصل عدد الأشخاص المفقودين من الانهيار الطيني الذي ضرب منطقة إيزوسان إلى 22 حيث تم العثور على شخصين آخرين.

واصل حوالي 1700 من عمال الإنقاذ، بمن فيهم ضباط الشرطة ورجال الإطفاء وأفراد قوات الدفاع الذاتي، البحث عن الأشخاص المفقودين. تم تعليق عملياتهم بشكل متكرر بسبب الأمطار الغزيرة.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)