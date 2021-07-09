المعارضة اليابانية تطالب بإلغاء الأولمبياد بعد إعلان حالة الطوارئ

أخبار اليابان

بعد قرار الحكومة اليابانية وضع طوكيو تحت حالة طوارئ جديدة بسبب جائحة كورونا، دعا المشرعون المعارضون إلى إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو هذا الصيف.

وفي حديثه للصحفيين، انتقد زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض، يوكيو إيدانو، الحكومة لفرضها المتكرر لحالة الطوارئ في طوكيو، تم رفع حالة الطوارئ السابقة والثالثة فقط في نهاية 20 يونيو/ حزيران.

وقال إيدانو إن الحكومة التي يقودها الحزب الليبرالي الديمقراطي ”تكرر الخطأ نفسه“، مضيفًا أن الائتلاف الحاكم ”يفتقر إلى القدرة على إدارة الحكومة“.

وقال زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي ”لم يفت الأوان بعد“ لإلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو المقرر أن تبدأ في 23 يوليو/ تموز. وزعم أن ”ما يجب أن يقام ليس الألعاب الأولمبية بل جلسة برلمانية استثنائية“.

وقال رئيس الحزب الشيوعي الياباني، كازوؤ شي، في مؤتمر صحفي، إن استضافة الألعاب الأولمبية ”متناقضة“ مع مطالبة الشعب بالامتثال للقيود للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)