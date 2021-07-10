استجابة الحكومة اليابانية لفيروس كورونا تتوقف على جهود تسريع عملية التلقيح

أخبار اليابان

يتوقف مصير إجراءات الحكومة اليابانية ضد وباء فيروس كورونا الجديد على جهود التطعيم، حيث تستعد البلاد لفرض حالة الطوارئ الرابعة على طوكيو قبل أقل من أسبوعين من بدء الألعاب الأولمبية.

أجبرت عودة زيادة الإصابات في منطقة العاصمة طوكيو إدارة رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي على إعلان حالة طوارئ أخرى قبل حفل افتتاح دورة ألعاب طوكيو في 23 يوليو/ تموز. وستكون حالة الطوارئ سارية اعتبارًا من يوم الاثنين.

من غير الواضح ما إذا كانت الخطوة الأخيرة ستكون فعالة في الوقاية من العدوى، بسبب انتشار سلالات مختلفة وإحجام الجمهور عن مواصلة ضبط النفس.

ظلت الإصابات بين كبار السن منخفضة خلال عودة ظهور فيروس كورونا الأخيرة في طوكيو.وفقًا للبيانات المقدمة إلى اجتماع لجنة خبراء وزارة الصحة يوم الأربعاء، فإن نسبة حالات الإصابة التي تشمل أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر تقف عند حوالي 5.7%، أقل بكثير من تقريبا 10% إلى 20 نسبة مئويّة في مارس / آذار عبر شهر مايو/ أيار.

وقد لوحظت اتجاهات مماثلة في جميع أنحاء البلاد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)