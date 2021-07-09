الشعلة الأولمبية تصل طوكيو في حفل بدون جماهير

أخبار اليابان

وصلت الشعلة الأولمبية إلى طوكيو يوم الجمعة، حيث أقيمت مراسم استقبال بدون جمهور وسط عودة زيادة إصابات فيروس كورونا الجديد في المدينة المضيفة.

وقالت محافظِة طوكيو كويكي يوريكو في حفل الوصول الذي أقيم في ملعب كومازاوا الأولمبي الرياضي العام ”لقد تغلبنا على الظروف الصعبة بفضل التصميم القوي للناس في جميع أنحاء البلاد والطرق الإبداعية لتحقيق الحلول“.

وقالت ”أود أن أعبر عن امتناني الصادق لقدرتنا على الترحيب بالشعلة الأولمبية دون مشاكل“.

في الحفل، الذي تم بثه عبر الإنترنت، حمل مطلق النار البارالمبي الياباني آكي تاغوشي على كرسي متحرك، والذي شارك في الألعاب البارالمبية ثلاث مرات، الشعلة الأولمبية في فانوس وسلمها إلى كويكي.

وقال تاغوتشي ”أتطلع إلى رؤية الشعلة في الملاعب الأولمبية“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)