93 دولة تحضر مراسم إحياء ذكرى هيروشيما

أخبار اليابان

من المقرر أن يحضر ممثلو 93 دولة والاتحاد الأوروبي مراسم إحياء ذكرى السلام هذا العام في 6 أغسطس/ آب في هيروشيما، حتى من يوم الأربعاء، حسبما ذكرت المدينة الواقعة غربي اليابان يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يحضر الحفل، الذي يصادف الذكرى الـ76 للقصف الذري الأمريكي على هيروشيما، ثاني أكبر عدد من الدول المشاركة، بعد الحدث في عام 2015، بحضور ممثلين من 100 دولة والاتحاد الأوروبي.

ومن بين الدول النووية، ستنضم الولايات المتحدة، إسرائيل، الهند، بريطانيا، فرنسا، وروسيا إلى حدث هذا العام. ستغيب الصين وباكستان.

لم تتم دعوة كوريا الشمالية مرة أخرى، حيث لا يوجد لها سفارة في اليابان.

كإجراء لمنع الإصابة بفيروس كورونا الجديد، سيتم تخفيض عدد المقاعد إلى أقل من 10% من المستوى المعتاد. أيضًا، سيكون للأداء الموسيقي المخطط لطلاب المدارس الثانوية عدد محدود من المشاركين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)