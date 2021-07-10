حكومة طوكيو: إلغاء الأولمبياد لم يعد خيارا مطروحا

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قالت محافظِة طوكيو كويكي يوريكو يوم الجمعة إن إلغاء أو تقليص دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لم يعد خيارًا مطروحًا، وذلك بعد يوم من موافقة منظمي ألعاب طوكيو وغيرهم على إقامة الألعاب في الغالب بدون متفرجين.

وقالت كويكي في مؤتمر صحفي ”سنركز على مناقشة قضية المتفرجين“ إذا تفاقم الوضع الوبائي في المدينة المضيفة.

وقالت كويكي: ”من المهم للغاية إجراء الألعاب بشكل آمن وسليم“. واضافت ”نشارك نفس الامل مع اللجنة الاولمبية الدولية والحكومة الوطنية والجهات المعنية الاخرى“.

وأعربت كويكي عن وجهة نظر مفادها أن الناس سيكونون قادرين على الشعور بالتكاتف من خلال مشاهدة المباريات على التلفزيون. وقالت ”نأمل في إقامة الألعاب وكأن سبعة مليارات شخص حول العالم من المتفرجين“.

لا تزال هناك دعوات، بما في ذلك من جمعية طوكيو الطبية، للنظر في إلغاء ألعاب طوكيو، التي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر، إذا كان من الصعب منع انتشار العدوى والتأثير على الخدمات الطبية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)