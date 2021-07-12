اليابان.. إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الرابعة بسبب فيروس كورونا

أخبار اليابان

فرضت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الرابعة يوم الاثنين حتى 22 أغسطس/ آب لاحتواء تزايد انتشار عدوى فيروس كورونا.

سيُطلب من المطاعم والحانات في طوكيو التي تقدم المشروبات الكحولية إغلاقها مرة أخرى. في أولمبياد طوكيو، المقرر انطلاقها في 23 يوليو/ تموز، سيتم حظر حضور المتفرجين في العاصمة ومحافظات سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا وكذلك هوكايدو وفوكوشيما.

مددت الحكومة حالة الطوارئ لمحافظة أوكيناوا والإجراءات الصارمة لمحافظات سايتاما، تشيبا، كاناغاوا، وأوساكا، والتي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد حتى 22 أغسطس/ آب.

في أوكيناوا، لا يزال يُطلب من المطاعم والحانات التي تقدم المشروبات الكحولية إغلاقها. يُحظر أيضًا تقديم الكحول أثناء فرض الإجراءات الصارمة، ولكن يُسمح لحكام المحافظات بتخفيف القيود وفقًا لتقديرهم الخاص.

تم رفع الإجراءات الصارمة عن محافظات هوكايدو، آيتشي، كيوتو، هيوغو، وفوكوؤكا في منتصف ليل الأحد (3 مساءً بتوقيت غرينتش).

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)