ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الطينية في وسط اليابان إلى 10 ضحايا

أخبار اليابان

ارتفع عدد قتلى الانهيار الطيني الذي ضرب أتامي بمحافظة شيزوؤكا بوسط اليابان يوم 3 يوليو/ تموز إلى 10 قتلى يوم الأحد بعد العثور على أحد الأشخاص وقد فارق الحياة.

ظل 18 شخصًا في عداد المفقودين في الانهيار الطيني الذي ضرب منطقة إيزوسان. وقالت حكومة المحافظة إن حوالي 580 شخصًا كانوا في مأوى في فندقين حتى يوم الأحد.

سيتم السماح لمن تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم مؤقتًا، بدءًا من الاثنين حتى الأربعاء. ستنقل حكومة المدينة أولئك الذين يريدون العودة إلى ديارهم بالحافلة.





(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)