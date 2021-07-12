بيع نسخة نادرة من ”سوبر ماريو“ بأكثر من 1.5 مليون دولار

أخبار اليابان

حققت نسخة نادرة مختومة من المصنع من لعبة ”سوبر ماريو 64“ التي تنتجها شركة نينتندو اليابانية رقما قياسيا بعد أن بيعت يوم الأحد بـمبلغ وصل إلى 1.56 مليون دولار في مزاد علني.

ولم تحدد دار المزادات الأمريكية ”هيريتج“ هوية الشخص الذي اشترى النسخة النادرة من اللعبة.

وقد حطم المبلغ الرقم القياسي الذي تم تسجيله في نفس اليوم عن طريق بيع نسخة لم تفتح من لعبة ”أسطورة زيلدا“ - وهي سلسلة ألعاب فيديو من إنتاج شركة ”نينتندو“ تم إنتاجها في ثمانينات القرن الماضي، في مزاد مقابل 870 ألف دولار.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)