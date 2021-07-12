القصة الكاملة وراء القط العملاق ثلاثي الأبعاد الذي ظهر في طوكيو

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فاجأ قط ثلاثي الأبعاد عملاق المارة عندما بدأ رسمياً بالظهور على لوحة إعلانية كبيرة بالقرب من المخرج الشرقي لمحطة شينجوكو في منطقة شينجوكو المزدحمة في طوكيو يوم الاثنين.

يتم عرض القطة، التي يبلغ طول جسمها أكثر من 10 أمتار، على Cross Shinjuku Vision، وهي لوحة إعلانات جديدة تديرها شركة Yunika Corp ومقرها طوكيو. تتيح الشاشة المنحنية للوحة الإعلانات إمكانية عرض الأشياء في صورة ثلاثية الأبعاد.

وبحسب يونيكا، فإن القطة ”تستيقظ“ كل صباح في السابعة صباحًا وتظهر على الشاشة عدة مرات، بين الإعلانات العادية، في النهار. القطة أيضا تموء للمارة. في الليل، يطفئ الضوء ويغط في النوم.

بعد بدء البث التجريبي في أواخر يونيو/ حزيران، نشر الأشخاص الذين رصدوا القطة مقاطع فيديو على الإنترنت واحدة تلو الأخرى. بلغ عدد المتابعين على موقع تويتر الرسمي للقط ”شينجوكو هيغاشيغوتشي نو نيكو“ 20 ألف متابع يوم الاثنين.

قال أحد المارة الذي رأى القطة ثلاثية الأبعاد ”إنها تبدو حقيقية“، وعلق آخر، ”إنه لطيف للغاية.“ اجتذبت القطة أيضًا اهتمامًا كبيرًا في الخارج، وأطلق عليها اسم ”كاتزيلا“ في بعض الأماكن. كاتزيلا هي دمج بين كلمة ”قطة“ و ”غودزيلا“، الوحش الشهير.









(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)