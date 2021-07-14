تجربة يابانية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل هدر الطعام

أخبار اليابان

تجري مدينة فوكوؤكا في جنوب غرب اليابان، بالاشتراك مع هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، تجربة للحد من هدر الطعام باستخدام الذكاء الاصطناعي.

في التجربة، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمبيعات المنتجات بما يتماشى مع الظروف الجوية، مما يسمح للمتاجر بتعديل طلباتها وأحجام الإنتاج.

تمكنت المتاجر المشاركة من تقليل الفاقد وزيادة المبيعات في السنة المالية المنتهية في مارس.

تستخدم التجربة خدمة التنبؤ بالطلب على أساس الطقس من هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، والتي تحلل بشكل أساسي ظروف الطقس ودرجات الحرارة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات مبيعات التجزئة السابقة للتنبؤ بالطلب على أكثر من 660 منتجًا، بما في ذلك الأطعمة الطازجة والأطعمة الجاهزة، على سبع مراحل.

في التجربة خلال السنة المالية الماضية، شهدت ست من الشركات الثماني المشاركة في المدينة انخفاضًا في نفايات الطعام، بينما سجلت سبع شركات زيادة في المبيعات.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)