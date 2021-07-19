تحت المجهر: هل تعود محافظِة طوكيو كويكي يوريكو إلى السياسة الوطنية؟

أخبار اليابان

تنتشر التكهنات ببطء في كل من المعسكر الحاكم ومعسكر المعارضة بأن محافظِة طوكيو يوريكو كويكي قد ترشح نفسها في انتخابات مجلس النواب هذا العام بهدف أن تصبح أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء اليابان.

يعكس التخمين شعبية كويكي الدائمة لدى الناخبين، والتي ظهرت في انتخابات مجلس العاصمة طوكيو في أوائل يوليو/ تموز. في الانتخابات ، حقق حزب تومين فيرست الحزب السياسي الإقليمي الذي تعمل كويكي مستشارة خاصة له، أداءً أفضل من المتوقع.

يتقدم بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لصالح كويكي، بينما يراقب الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان مسار عملها.

في مؤتمر صحفي في 9 يوليو/ تموز، شددت كويكي على أنها لا تنوي على الإطلاق العودة إلى السياسة الوطنية. قالت ”(مثل هذه الفكرة) ليست في أي مكان في ذهني“.

يتساءل الكثير في العالم السياسي عن استصواب عودتها إلى السياسة الوطنية. قال مسؤول كبير بالحزب الليبرالي الديمقراطي ”لا يمكنها ترك الجهود غير المكتملة لمعالجة أزمة فيروس كورونا الجديد“ بصفتها محافظِة العاصمة اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)