فيلم إيفانجيليون يتصدر إيرادات شباك التذاكر في اليابان بأكثر من 10 مليار ين

أخبار اليابان

قالت شركة توزيع الأفلام اليابانية توي إن إيرادات فيلم الأنيمي الجديد ”Evangelion: 3.0 + 1.01 Thrice Upon a Time“ قد تجاوزت 10 مليارات ين.

وقالت توي يوم الثلاثاء إن الفيلم الذي أخرجه هيدياكي أنو اجتذب 6.55 مليون مشاهد وحقق 10015.82 مليون ين حتى يوم الاثنين.

كان الفيلم هو الفيلم الرابع والأخير من النسخة المسرحية الجديدة من إيفانجليون التي بدأت في عام 2007.

تم إصدار الفيلم في 8 مارس/ آذار بعد تأجيلين بسبب وباء فيروس كورونا الجديد. تجاوز الفيلم حاجز الـ 10 مليارات ين قبل أن ينتهي عرضه في 21 يوليو/ تموز.

بدأ إيفانجليون كمسلسل أنمي تلفزيوني يسمى ”Neon Genesis Evangelion“ في عام 1995. تم إنتاج النسخ المسرحية حيث اكتسب المسلسل شعبية طويلة الأمد بفضل التطورات الغامضة والنهايات غير المتوقعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)