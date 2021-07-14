رئيس وزراء اليابان يعتذر بعد التغيير في سياسة بيع المشروبات الكحولية

أخبار اليابان

اعتذر رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الأربعاء بعد أن سحبت الحكومة خطتها المثيرة للجدل بشأن القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا على مبيعات الكحول.

خططت الحكومة لمطالبة الموردين بتعليق العمل مع المطاعم والحانات التي تتحدى طلبًا حكوميًا بعدم تقديم المشروبات الكحولية.

وقال سوغا للصحافيين ”تسببنا في الكثير من المتاعب لكثير من الناس“، مؤكدا أنه لم يكن على علم بتفاصيل الخطة قبل الإعلان عنها.

جاء عكس السياسة بعد أن ألغت الحكومة خطة منفصلة لمطالبة البنوك بعدم تشجيع المطاعم والحانات على تقديم المشروبات الكحولية.

تم الإعلان عن الخطتين من قبل وزير التنشيط الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا، المسؤول عن استجابة الحكومة للوباء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)