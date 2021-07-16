فرص محدودة للاختلاط في القرية الأولمبية في طوكيو

أخبار اليابان

من المفترض أن تكون قرية الرياضيين الأولمبيين تجسيدًا لروح الألعاب، حيث يجتمع الشباب من جميع أنحاء العالم معًا ويعززون السلام والتفاهم المتبادل من خلال الرياضة.

لكن الأمور ستكون مختلفة في قرية الرياضيين بالنسبة لأولمبياد طوكيو، التي افتتحت في منطقة هارومي المطلة على البحر في العاصمة اليابانية يوم الثلاثاء.

على عكس القرى السابقة، سيكون لدى الرياضيين فرص محدودة فقط للتواصل مع بعضهم البعض وسط جائحة كورونا.

فى القسم السكنى بالقرية، تم وضع اجمالى 18 الف سرير فى 21 مبنى سكنى مع 14-18 طابقا للأولمبياد التي تقام فى الفترة من 23 يوليو/ تموز حتى 8 اغسطس/ آب.

لمنع انتشار العدوى، يتعين على الرياضيين الانتقال إلى القرية في موعد لا يتجاوز خمسة أيام قبل بدء أحداثهم والمغادرة في موعد لا يتجاوز يومين بعد انتهاء الأحداث.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)