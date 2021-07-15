الجمعية الطبية اليابانية توافق على زراعة الرحم

أخبار اليابان

نشرت لجنة تابعة للجمعية اليابانية للعلوم الطبية، الأربعاء، تقريراً بالموافقة على زراعة الرحم في الأبحاث السريرية.

يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها خطوة رئيسية نحو تمكين الإجراء، حيث تتلقى النساء اللواتي ليس لديهن رحم العضو من المتبرعين بغرض الحمل والولادة. تم إجراء بحث حول الإجراء في جامعة كيؤ ومؤسسات أخرى في اليابان.

أعطى التقرير الضوء الأخضر لعمليات زراعة الرحم للنساء المصابات بمتلازمة روكيتانسكي، اللواتي ولدن بدون رحم. يُعتقد أن هذه المتلازمة تصيب واحدة من بين كل 4500 شخص في اليابان، وقد أعرب البعض منهن عن آمال قوية في القدرة على الإنجاب.

وفي الوقت نفسه، اقترح البعض أن عمليات زرع الرحم تشكل مشكلة أخلاقية، لأنها إجراء لعضو غير ضروري لاستمرار الحياة.

وبينما أعرب التقرير عن مخاوفه في المقام الأول بشأن الأعباء الجسدية الواقعة على المتبرعين والمتلقين، وافق التقرير على عمليات زرع الرحم لأن بعض المصابات يأملن في الحصول على عملية زرع لكي تصبح حاملاً.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)