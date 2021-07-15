حالات الإصابة بسلالة دلتا الأسبوعية في اليابان تشير إلى ارتفاع بقدر 1.6 مرة

أخبار اليابان

- أكدت اليابان 133 حالة إصابة جديدة بسلالة دلتا من فيروس كورونا في الأسبوع المنتهي يوم الاثنين، مسجلة زيادة 1.6 مرة بزيادة 80 حالة جديدة في الأسبوع السابق، حسبما ذكرت وزارة الصحة يوم الأربعاء.

تم العثور على حالات سلالة دلتا، التي تم تحديدها لأول مرة في الهند، حديثًا في محافظات توتشيغي وإيشيكاوا وياماناشي وتوتوري وفوكوؤكا، مما رفع العدد التراكمي إلى 437 في 25 محافظة.

حسب المحافظة، كان لدى طوكيو أكبر عدد تراكمي، عند 99 حالة، تليها تشيبا عند 76 حالة، كاناغاوا عند 47 حالة، أوساكا عند 44 حالة، وأيتشي حالة 30 حالة.

كان في البلاد 2450 حالة يشتبه يإصابتهم بسلالة دلتا في الأسبوع المنتهي يوم الاثنين، بزيادة أكثر من 1000 حالة من 1409 حالة مشتبه بها تم الإبلاغ عنها في الأسبوع السابق.

من خلال اختبارات فيروس كورونا في المطارات، تم اكتشاف 245 حالة مصابة بسلالة دلتا حتى 5 يوليو/ تموز.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)