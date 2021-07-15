إمبراطور اليابان يحضر حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

ذكرت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء أن الاستعدادات جارية لحضور الإمبراطور الياباني ناروهيتو حفل افتتاح أولمبياد طوكيو في 23 يوليو/ تموز.

شوهد الإمبراطور، الراعي الفخري لألعاب طوكيو، وهو يعلن بدء الألعاب في حفل الافتتاح في الاستاد الوطني.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتخلى أفراد العائلة الإمبراطورية الآخرين، بمن فيهم الإمبراطورة ماساكو، عن زياراتهم إلى الملاعب الأولمبية، حسبما ذكرت المصادر.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تتم دعوة أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية وقادة الدول الأخرى إلى القصر الإمبراطوري يومي 22 و 23 يوليو/ تموز على التوالي قبل حفل الافتتاح.

ينص الميثاق الأولمبي على إعلان بدء الألعاب الأولمبية من قبل رئيس الدولة المضيفة للألعاب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)