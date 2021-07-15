زيادة مبيعات زي المتطوعين لألعاب طوكيو على المواقع الإلكترونية

أخبار اليابان

ازدادت مبيعات الزي الرسمي للمتطوعين في أولمبياد طوكيو على مواقع المزادات وتطبيقات سوق السلع المستعملة بعد أن تقرر عدم وجود مشاهدين في أماكن طوكيو.

رداً على ذلك، طلبت اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو من المواقع ومشغلي التطبيقات إزالة المنشورات التي تبيع العناصر المقدمة إلى المتطوعين.

تم عرض المزيد من الزي الرسمي لمن يُطلق عليهم اسم متطوعي المدينة، والذين كان من المفترض أن يقدموا معلومات عن السياحة والنقل وتوجيه المتفرجين حول الأماكن، للبيع منذ حوالي 8 يوليو/ تموز، عندما تقرر أن تكون الملاعب الأولمبية في طوكيو والمحافظات الثلاث المجاورة لها. ستنظم المحافظات الألعاب بدون جماهير لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

كما قام الناس ببيع بطاقات تعريف الموظفين المستخدمة في تتابع الشعلة الأولمبية.

في تطبيق Mercari للسلع الرخيصة والمستعملة عبر الإنترنت، الذي تديره شركة Mercari Inc، تم بيع مجموعة من قميص بولو وزوج من البنطلون مقابل 12000 ين. وقال المنشور إن المالك اختار بيع المواد ”منذ إلغاء الأنشطة التطوعية في المدينة“.

(النص الأصلي باللغة الإتكليزية، جيجي برس)