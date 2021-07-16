خبراء: حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في طوكيو قد تتجاوز 2400 في أغسطس

أخبار اليابان

قال الخبراء، الخميس، إن متوسط حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في طوكيو لمدة سبعة أيام من المتوقع أن تجاوز 2400 حالة في أربعة أسابيع إذا استمرت العدوى في الانتشار بالوتيرة الحالية.

متوسط السبعة أيام، والذي بلغ 817.1 حتى يوم الأربعاء، بزيادة 31٪ عن الأسبوع السابق، يمكن أن يرتفع إلى 2406 بعد وقت قصير من حفل ختام أولمبياد طوكيو في 8 أغسطس/ آب، وفقًا للتقديرات المقدمة في حكومة العاصمة طوكيو. لقاء.

وقال الخبراء إنه بينما من المتوقع أن ينخفض عدد حالات الإصابة بين السكان المسنين على خلفية التقدم في حملة في التطعيمات، فمن المتوقع أن يمثل أولئك الذين هم في الخمسينيات من العمر 21% من المرضى في المستشفيات.

وقالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو إن الوضع خطير.

في العاصمة اليابانية، بلغ عدد مرضى كورونا المصابين بأعراض خطيرة 54 حتى يوم الأربعاء، بانخفاض ثمانية عن الأسبوع السابق.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)